Bollette, extraprofitti e rinnovabili: perché l’Italia non nazionalizza l’energia? (Di venerdì 23 settembre 2022) Ben 328 miliardi di euro di ritorni economici, accanto alla creazione di oltre 2 milioni di posti di lavoro e al risparmio di 614 miliardi in ambito sanitario e produttivo. Ma, soprattutto, la possibilità di aumentare la sicurezza energetica nazionale, tagliando la spesa fossile di 1.914 miliardi di euro con l’obiettivo da raggiungere le zero emissioni al 2050. A calcolarli è “Net Zero E-conomy 2050?, lo studio redatto da Enel Foundation e The European House – Ambrosetti e presentato in occasione del forum di Cernobbio. Lo studio mette in evidenza molto chiaramente la eccessiva dipendenza dell’Italia dal gas e i vantaggi molto evidenti che una “riduzione accelerata dell’uso delle fonti di energia fossile può portare proprio a chi oggi ne fa un uso smodato” come ha affermato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. Anche queste voci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ben 328 miliardi di euro di ritorni economici, accanto alla creazione di oltre 2 milioni di posti di lavoro e al risparmio di 614 miliardi in ambito sanitario e produttivo. Ma, soprattutto, la possibilità di aumentare la sicurezza energetica nazionale, tagliando la spesa fossile di 1.914 miliardi di euro con l’obiettivo da raggiungere le zero emissioni al 2050. A calcolarli è “Net Zero E-conomy 2050?, lo studio redatto da Enel Foundation e The European House – Ambrosetti e presentato in occasione del forum di Cernobbio. Lo studio mette in evidenza molto chiaramente la eccessiva dipendenza deldal gas e i vantaggi molto evidenti che una “riduzione accelerata dell’uso delle fonti di energia fossile può portare proprio a chi oggi ne fa un uso smodato” come ha affermato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. Anche queste voci ...

ilgrilloparlan2 : RT @ilfattoblog: La crisi energetica ha portato alla decisione tedesca di nazionalizzare #Uniper, il principale fornitore di gas per la #Ge… - ilfattoblog : Bollette, extraprofitti e rinnovabili: perché l’Italia non nazionalizza l’energia? - Adriano07883742 : PERCHÉ LE BOLLETTE DEL GAS SONO COSÌ ALTE? - Lo spiega Salvatore Carollo Perché le bollette dell'energia sono così… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: La crisi energetica ha portato alla decisione tedesca di nazionalizzare #Uniper, il principale fornitore di gas per la #Ge… - ilfattoblog : La crisi energetica ha portato alla decisione tedesca di nazionalizzare #Uniper, il principale fornitore di gas per… -