Big dei supermercati cerca personale per nuova sede: dove e come candidarsi (Di venerdì 23 settembre 2022) Esselunga cerca dipendenti in tutta Italia. Lo storico marchio di supermarket italiani, presente su tutto il territorio nazionale tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, dà lavoro a circa 25 mila persone, che operano in oltre 160 negozi. Il gruppo fattura circa 8 miliardi e mezzo di euro all’anno e conta quasi 6 milioni di clienti abituali. Adesso il marchio è pronto a fare il suo debutto in una nuova città. Si tratta di Siena, dove Esselunga non era ancora arrivata in passato. Il nuovo supermercato di via Massetana Romana avrà una superficie di circa 2.200 metri quadri tra area di vendita, magazzino di stoccaggio della merce e area dedicata ai dipendenti. Sarà dotato anche di un parcheggio sotterraneo con 250 posti e uno all’aperto con 40 posti. Per lo store si cercano una ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Esselungadipendenti in tutta Italia. Lo storico marchio di supermarket italiani, presente su tutto il territorio nazionale tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, dà lavoro a circa 25 mila persone, che operano in oltre 160 negozi. Il gruppo fattura circa 8 miliardi e mezzo di euro all’anno e conta quasi 6 milioni di clienti abituali. Adesso il marchio è pronto a fare il suo debutto in unacittà. Si tratta di Siena,Esselunga non era ancora arrivata in passato. Il nuovo supermercato di via Massetana Romana avrà una superficie di circa 2.200 metri quadri tra area di vendita, magazzino di stoccaggio della merce e area dedicata ai dipendenti. Sarà dotato anche di un parcheggio sotterraneo con 250 posti e uno all’aperto con 40 posti. Per lo store sino una ...

giada_196 : @bevllisario assurdo! Ej, Seb e Big Red ridotti a comparse, Maddox e Jet che manco si sa se tornano e tutto per int… - IaconeOsvaldo : RT @DienneaD: @IaconeOsvaldo Ma il punto non è vendere dei big, ma aver acquistato a prezzi da big dei brocchi che, perdonami il gioco di p… - DienneaD : @IaconeOsvaldo Ma il punto non è vendere dei big, ma aver acquistato a prezzi da big dei brocchi che, perdonami il… - atlas_ur : @ultimenotizie Un'altra ingerenza non richiesta di un membro della ditta brain washing Dem. Ma Basta! Ma dove era q… - rvterfs : CHE COSA È SUCCESSO ALLE CANZONI DEI BIG TIME RUSH -