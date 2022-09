Berlusconi su Putin: «Voleva solo sostituire il governo Zelensky con gente perbene». Bufera politica, poi il dietrofront (Di venerdì 23 settembre 2022) Elezioni politiche 2022 - Putin? La guerra non è colpa sua per Silvio Berlusconi. Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Berlusconi su Putin. Sono (di nuovo) concilianti e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 settembre 2022) Elezioni politiche 2022 -? La guerra non è colpa sua per Silvio. Stanno facendo discutere le dichiarazioni disu. Sono (di nuovo) concilianti e...

repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - CarloCalenda : Berlusconi in una via di mezzo tra portavoce di Putin e consigliere militare (doveva tenere le truppe vicino a Kiev… - CarloCalenda : Queste sono le tue “persone perbene” ?@berlusconi?. Vergognati. E scusati. Altro che moderato ed europeista. Con Pu… - PollyWhite80 : RT @EnricoLetta: Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole per co… - FabrizioMauri4 : Berlusconi non ha altro di cui parlare? Da Bruxelles in molti criticano l'intervento del presidente di Forza Itali… -