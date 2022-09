Berlusconi su Putin, Tajani si smarca: “No a strumentalizzazioni. Posizione di Forza Italia è chiara, la condanna alla Russia è netta” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Condanniamo l’invasione Ucraina, abbiamo votato tutti i testi a favore dell’Ucraina e non ci sono dubbi sul posizionamento di Forza Italia, non c’è da strumentalizzare una frase detta in una lunga intervista”, così Antonio Tajani sulle parole di Berlusconi sulla guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “Condanniamo l’invasione Ucraina, abbiamo votato tutti i testi a favore dell’Ucraina e non ci sono dubbi sul posizionamento di, non c’è da strumentalizzare una frase detta in una lunga intervista”, così Antoniosulle parole disulla guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

