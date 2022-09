Berlusconi “Senza Forza Italia non ci sarebbe governo di centrodestra”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “sarà politicamente e numericamente rilevante nel prossimo. Tutte le decisioni dovranno essere in coerenza con i nostri valori di base. Se le decisioni fossero contrarie, in quelnon resteremmo neanche per un minuto. Numericamente rilevanti significa anche che se non ci fossimo noi, non cidi, ciuna destra destra che prenderebbe molti voti, ma non sufficienti” a fare un. Lo ha detto il leader di, Silvio, chiudendo la campagna elettorale del partito al Teatro Manzoni di Milano. “Il prossimo autunno sarà talmente difficile che mi auguro che con l'opposizione ci possa ...