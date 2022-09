Berlusconi, Putin e le ‘persone perbene’ al posto di Zelensky (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir “Putin è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina” per “sostituire il governo Zelensky con persone perbene”. Fanno discutere le dichiarazioni che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha rilasciato a ‘Porta a Porta’. Carlo Calenda, leader di Azione, commenta su Twitter: “Berlusconi in una via di mezzo tra portavoce di Putin e consigliere militare (doveva tenere le truppe vicino a Kiev). Veramente tragico”. “Sono il solo a pensare che queste dichiarazioni sono gravi e deliranti?”, scrive nel suo post Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir “è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina” per “sostituire il governocon persone perbene”. Fanno discutere le dichiarazioni che Silvio, leader di Forza Italia, ha rilasciato a ‘Porta a Porta’. Carlo Calenda, leader di Azione, commenta su Twitter: “in una via di mezzo tra portavoce die consigliere militare (doveva tenere le truppe vicino a Kiev). Veramente tragico”. “Sono il solo a pensare che queste dichiarazioni sono gravi e deliranti?”, scrive nel suo post Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva. L'articolo proviene da Italia Sera.

repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - CarloCalenda : Berlusconi in una via di mezzo tra portavoce di Putin e consigliere militare (doveva tenere le truppe vicino a Kiev… - GiovaQuez : Berlusconi: 'Putin è caduto in una situazione difficile e drammatica. Dico caduto perché si è trattata di una missi… - giuseppepetroce : #Ucraina Le parole di Berlusconi! Cose da pazzi!!! - evamarghe : Le parole di Berlusconi sono di una gravità assoluta ' Putin doveva sostituire Zalenski con una persona per bene '… -