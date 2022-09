Berlusconi nella bufera | ' Le mie frasi su Putin? Mi riferivo al pensiero di altri'

berlusconi : Votare è l’unico modo per cambiare le cose. Il mio invito è quello di andare a votare, scegliendo chi ha dimostrat… - berlusconi : La normalizzazione delle sostanze stupefacenti è un grave errore. Si tratta di sostanze solo apparentemente innocu… - oggisettimanale : Nella notte, @tvboy ha realizzato un’opera che ritrae un bacio (armato) tra #Salvini e #Meloni (sotto lo sguardo di… - RivLibPopolare : Le parole oscene di @berlusconi dimostrano ulteriormente che ormai @forza_italia è totalmente appiattita sulle posi… - MalcomJ66806952 : RT @SMaurizi: Perché #Berlusconi,nonostante i suoi rapporti con #Putin,ha regnato nella politica italiani per oltre 2 decenni? Perché quell… -

Corriere della Sera

...Esteri mentre nel 1995 era stata indicata come Commissaria europa dal primo Governo, lì ... Attiva anchedifesa del Kosovo. A New York si è fatta arrestare per via della vendita di ...Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia, rispondendo a Napoli a una domanda sulle affermazioni di Silvioieri a Porta a Porta, dove ha sostenuto che ... Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «Parole di Berlusconi su Putin eversive». Salvini: «Non mi... Dopo l’evento congiunto del centrodestra a Piazza del popolo a Roma, si apre l’ultimo prima del silenzio elettorale. La stessa piazza della Capitale è stata scelta dal Pd per il comizio di chiusura al ...Ricordiamoli, i processi di Berlusconi, oltre alle origini e ai “misteri” su come ha fatto fortuna, al perché è ‘sceso ...