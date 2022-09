Berlusconi e von der Leyen, due svarioni di fine campagna (Di venerdì 23 settembre 2022) È un bene che domani scatti il silenzio elettorale, perché le ultime ore ci hanno regalato due scivoloni – li definiamo così per rispetto nei confronti dell’età di uno e del ruolo dell’altra – da restare a bocca aperta. Silvio Berlusconi ha dato la “sua” versione dei fatti sulla guerra in Ucraina, raccontandola come un’operazione speciale in cui “le truppe dovevano entrare, in una settimana raggiungere Kiev, sostituire con un governo di persone perbene il governo di Zelensky ed in una settimana tornare indietro. Invece hanno trovato una resistenza imprevista e imprevedibile che poi è stata foraggiata foraggiate con armi di tutti i tipi dall’Occidente”. Dopo aver passato mesi a dire che l’amicizia ventennale con Putin non avrebbe condizionato il suo impegno europeista e atlantista, il leader di Forza Italia, collegato con Bruno Vespa a Porta a Porta, offre una ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) È un bene che domani scatti il silenzio elettorale, perché le ultime ore ci hanno regalato due scivoloni – li definiamo così per rispetto nei confronti dell’età di uno e del ruolo dell’altra – da restare a bocca aperta. Silvioha dato la “sua” versione dei fatti sulla guerra in Ucraina, raccontandola come un’operazione speciale in cui “le truppe dovevano entrare, in una settimana raggiungere Kiev, sostituire con un governo di persone perbene il governo di Zelensky ed in una settimana tornare indietro. Invece hanno trovato una resistenza imprevista e imprevedibile che poi è stata foraggiata foraggiate con armi di tutti i tipi dall’Occidente”. Dopo aver passato mesi a dire che l’amicizia ventennale con Putin non avrebbe condizionato il suo impegno europeista e atlantista, il leader di Forza Italia, collegato con Bruno Vespa a Porta a Porta, offre una ...

formichenews : Berlusconi e von der Leyen, due svarioni di fine campagna. Lui parla di un povero Putin che voleva solo 'sostitui… - Cap_Marin : @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi @Maurizio_Lupi ATTENTA CHE' LA VON DER LEYEN GIÀ HA MINACCIATO SE NON F… - susannapfi : @ImolaOggi Berlusconi vai a fanculandia, non sarai solo, troverai tutti i tuoi vecchi amici: Biden, Draghi, Ursula… - clarence_von : RT @repubblica: Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - saggioilmatto : Non sapevo che in Italia fosse legale mettere taglie su ricercati? 500 € per chi ha sparato ad un ciclista. Se met… -