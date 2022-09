Benzina: Qe, prezzo self scende a 1,675 euro al litro (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – Nuovi ribassi per le Benzina nonostante ieri e quotazioni internazionali abbiano chiuso in rimbalzo: secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self è 1,675 euro al litro (1,680 il dato di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,659 e 1,682 euro al litro (no logo 1,671). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,780 euro al litro (contro 1,785), con le compagnie tra 1,765 e 1,786 euro al litro (no logo 1,776). Quanto al servito, per la Benzina il prezzo medio praticato è 1,824 euro al litro (1,830 il dato ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – Nuovi ribassi per lenonostante ieri e quotazioni internazionali abbiano chiuso in rimbalzo: secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia ilmedio nazionale praticato dellain modalitàè 1,675al(1,680 il dato di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,659 e 1,682al(no logo 1,671). Ilmedio praticato del dieselva a 1,780al(contro 1,785), con le compagnie tra 1,765 e 1,786al(no logo 1,776). Quanto al servito, per lailmedio praticato è 1,824al(1,830 il dato ...

