Benedetta De Luca | chi è | età | malattia | foto | Instagram | chi è il marito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tutto pronto, come sempre, per un altro imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di attualità e interviste condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti c’è ancheDenella puntata di oggi, conosciamola meglio in questo articolo. Chi è la giovane influencer La giovaneDeè nativa di Salerno, e oggi ha 34 anni. In passato era già nota e apprezzata sui social per i contenuti con cui affronta il tema della disabilità e cerca di distruggere il cosiddetto ”mito della perfezione”. Suvanta un bel seguito grazie ai suoi contenuti dinamici, interessanti e in perfetta sintonia con il tono comunicativo dei social media. Il successo sui social Anche su Facebook non scherza, e non è un caso se è diventata una vera e propria influencer Body ...