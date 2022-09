BellaMa’… che palle! Pierluigi Diaco affonda il pomeriggio di Rai2, sarà silurato? (Di venerdì 23 settembre 2022) BellaMa’ è stato annunciato come la rivoluzione del pomeriggio di Rai2, un nuovo programma che ha preso il via ormai da un paio di settimane e che avrebbe dovuto tenere impegnato il pubblico rimasto orfano di Detto Fatto, ma è davvero così che è andata? Alla luce degli ascolti registrati in questi giorni possiamo dire che Pierluigi Diaco ha fallito il suo compito? In molti sono pronti a giurare di sì perché uno scontro generazionale che un tempo ha segnato il successo del sabato pomeriggio delle reti Mdiaset (con la versione primordiale di Amici), si è rivelato un disastro su Rai2 con BellaMà. Il programma è lungo e questo ha dato vita ad un problema di contenuti ma fatto sta che la bussola si è persa nel momento in cui ci si trova a passare da una dialettica generazionale ad un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) BellaMa’ è stato annunciato come la rivoluzione deldi, un nuovo programma che ha preso il via ormai da un paio di settimane e che avrebbe dovuto tenere impegnato il pubblico rimasto orfano di Detto Fatto, ma è davvero così che è andata? Alla luce degli ascolti registrati in questi giorni possiamo dire cheha fallito il suo compito? In molti sono pronti a giurare di sì perché uno scontro generazionale che un tempo ha segnato il successo del sabatodelle reti Mdiaset (con la versione primordiale di Amici), si è rivelato un disastro sucon BellaMà. Il programma è lungo e questo ha dato vita ad un problema di contenuti ma fatto sta che la bussola si è persa nel momento in cui ci si trova a passare da una dialettica generazionale ad un ...

Gio55981465 : RT @95_addicted: Sto morendo perché i video della caduta di Carmen Russo a #bellama di Diaco faranno più visualizzazioni sui social che tel… - HopeLogan22 : @cheTVfa Boh a me piace BellaMa, spero che non venga chiuso d'anticipo!! - cheTVfa : #Bellama'… che confusione. Dalla dittatura social di Diaco al talk sulla Generazione Z. E gli ascolti non decolla... - 95_addicted : Sto morendo perché i video della caduta di Carmen Russo a #bellama di Diaco faranno più visualizzazioni sui social… - gianluca89S : #BellaMà sta riuscendo nell’impresa di bruciare pure quel poco di traino che gli arriva. Ieri ha perso circa 100k s… -

Carmen Russo: 'Maria il successo più grande'/ 'Enzo Paolo Turchi Il segreto...' Adesso tutti i commenti belli su Maria arrivano perché abbiamo dimostrato che siamo genitori che ce la possono fare. Ho anche sdoganato questa cosa della maternità tardiva, mi arrivano tanti messaggi,... Ore 14, sfuriata di Infante con Diaco: "Iniziamo 7 minuti in ritardo" Il conduttore ha preso spazio per citare le anticipazioni della puntata di BellaMa'. Una decisione non piaciuta al collega, che doveva andare in onda prima e non dopo. "Mi si è rotta la gonna". ... Adesso tutti i commenti belli su Maria arrivano perché abbiamo dimostratosiamo genitorice la possono fare. Ho anche sdoganato questa cosa della maternità tardiva, mi arrivano tanti messaggi,...Il conduttore ha preso spazio per citare le anticipazioni della puntata di'. Una decisione non piaciuta al collega,doveva andare in onda prima e non dopo. "Mi si è rotta la gonna". ...