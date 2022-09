Belgio U21, Vranckx: “Sono rimasto molto affascinato dal progetto del Milan” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista del Milan e della Nazionale belga U21, Aster Vranckx, nel corso di un’intervista concessa a ‘Nieuwsblad’, ha parlato del suo trasferimento in rossonero: “Avevo bisogno di trovare una soluzione, Sono rimasto molto affascinato dal progetto del Milan. Sono consapevole che dovrò farmi rispettare da solo perché nei grandi club funziona così. Fa parte del nostro lavoro. De Ketelaere è stato importante per la mia scelta, mi ha dato dei consigli; inoltre passo molto tempo con lui”. Se in rossonero deve ancora ritagliarsi il suo spazio, con la maglia del Belgio U21 ha già preso le chiavi del centrocampo: “In questo gruppo Sono uno dei leader, ora che ho la fascia da ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista dele della Nazionale belga U21, Aster, nel corso di un’intervista concessa a ‘Nieuwsblad’, ha parlato del suo trasferimento in rossonero: “Avevo bisogno di trovare una soluzione,daldelconsapevole che dovrò farmi rispettare da solo perché nei grandi club funziona così. Fa parte del nostro lavoro. De Ketelaere è stato importante per la mia scelta, mi ha dato dei consigli; inoltre passotempo con lui”. Se in rossonero deve ancora ritagliarsi il suo spazio, con la maglia delU21 ha già preso le chiavi del centrocampo: “In questo gruppouno dei leader, ora che ho la fascia da ...

