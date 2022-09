Basket femminile | Mondiali 2022 | USA | Cina e Canada si concedono il bis | rialza la testa l’Australia

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) Seconda giornata della Women’sball World Cup Australiae sul parquet si sono vissute sei sfide della fase a gironi. E dopo una prima giornata che non ha lesinato sorprese, ecco come è andata oggi, con gli Stati Uniti che continuano la loro corsa da favorite d’obbligo. PORTO RICO-USA 42-106 Si è partiti proprio dalle americane impegnate nel “derby” contro Porto Rico in un match senza storia. Troppo forti le statunitensi, che fin dal primo quarto impongono la propria superiorità (27-11 i primi dieci minuti) e chiudono il primo tempo con 33 punti di vantaggio. E Breanna Steward e compagne non hanno rallentato nella ripresa, chiudendo con un impressionante 106-42 finale, con coach Reeve che ha potuto tenere in panchina diverse protagoniste in vista degli impegni più probanti. Secondo successo su due, dunque, per gli Usa nel girone A, mentre ...