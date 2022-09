Bargagli, nel borgo al centro del terremoto. Paura e chiese lesionate in tutta la provincia (Di venerdì 23 settembre 2022) Il paese è stato l’epicentro del sisma che si è sentito nel capoluogo e nel resto della regione. Il sindaco: “Due episodi in un mese e mezzo, serve uno studio per capire cosa sta accadendo” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 settembre 2022) Il paese è stato l’epidel sisma che si è sentito nel capoluogo e nel resto della regione. Il sindaco: “Due episodi in un mese e mezzo, serve uno studio per capire cosa sta accadendo”

GiovanniToti : Una forte scossa di magnitudo 4.2 con epicentro nel comune di #Bargagli è stata avvertita a Genova e in tutta la pr… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Terremoto magnitudo 4.1 presso #Genova, danneggiate due chiese in provincia. Oggi scosse anche a #MonteSanSavino (#Are… - Christian858 : @TgLa7 Io sono della zona dell'epicentro, Bargagli, ero nel letto che stavo dormendo con mio figlio, sono stati sec… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Terremoto magnitudo 4.1 presso #Genova, danneggiate due chiese in provincia. Oggi scosse anche a #MonteSanSavino (#Are… - rep_genova : Terremoto in Liguria con epicentro a Bargagli, il sindaco: 'Scioccato'. Migliaia di viaggiatori nel caos per i tren… -