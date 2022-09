Gazzetta_it : Balsamo, provaci ancora: “Maglia magica. Bis alla Sagan? Si può fare” -

È la campionessa di (quasi) tutto. Il nostro orgoglio. Elisaha sprintato sul Mondo un anno fa - meno 2 giorni: era il 25 settembre a Leuven, Belgio - , è la Tricolore in carica, poco è mancato il mese scorso che si prendesse il titolo europeo: argento ...Per lui funziona da sempre così: se la strada viene giù liscia come unche districa i problemi in automatico, non c'è molto di cui divertirsi. Davide Nicola ha quasi cinquant'anni e l'...