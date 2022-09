Azienda napoletana da record: 5 lavoratori al nero su 5, in tre col reddito di cittadinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un’Azienda che si occupa di abbigliamento all’ingrosso 5 lavoratori sono risultati in nero sui 5 presenti. Dei 5 erano in 3 a percepire anche il reddito di cittadinanza. L’Azienda è stata sequestrata e l’imprenditore sanzionato per più di 40mila euro. E’ quanto emerso da un servizio a largo raggio per i controlli sul lavoro effettuati a Grumo Nevano dai carabinieri della compagnia di Caivano insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Diverse le aziende controllate tra cui anche un’Azienda di Casandrino impegnata nel settore dell’intrattenimento. Contestati illeciti penali e amministrativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Trovato anche un lavoratore in nero. L’attività è stata sospesa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un’che si occupa di abbigliamento all’ingrosso 5sono risultati insui 5 presenti. Dei 5 erano in 3 a percepire anche ildi. L’è stata sequestrata e l’imprenditore sanzionato per più di 40mila euro. E’ quanto emerso da un servizio a largo raggio per i controlli sul lavoro effettuati a Grumo Nevano dai carabinieri della compagnia di Caivano insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Diverse le aziende controllate tra cui anche un’di Casandrino impegnata nel settore dell’intrattenimento. Contestati illeciti penali e amministrativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Trovato anche un lavoratore in. L’attività è stata sospesa ...

