Auto si ribalta, il conducente rimane incastrato: liberato dai Vigili del Fuoco (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale nella prima serata lungo la statale Appia, in direzione San Giorgio del Sannio, poco fuori l'abitato di Benevento, in contrada Piano Cappelle. Per cause in corso di accertamento, una vettura, una Smart, si è ribaltata ed il suo conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il conducente, un ragazzo classe '94, ferito, è stato medicato sul posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

