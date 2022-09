Aurora Ramazzotti sui scocial conferma la gravidanza sono incinta (Di venerdì 23 settembre 2022) Aurora Ramazzotti è incinta. La conferma ufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram. Con l’ironia che la contraddistingue, l’influencer insieme al compagno Goffredo Cerza annuncia il lieto evento a modo suo. Tutto comincia nel 2016: fu allora che il gossip le attribuì per la prima volta Leggi su people24.myblog (Di venerdì 23 settembre 2022). Laufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram. Con l’ironia che la contraddistingue, l’influencer insieme al compagno Goffredo Cerza annuncia il lieto evento a modo suo. Tutto comincia nel 2016: fu allora che il gossip le attribuì per la prima volta

Gazzettino : Aurora Ramazzotti: «Sì sono incinta, dopo tanti anni di falsità stavolta è vero»: il video sui social - Francy727406661 : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - DeniseSnowWhite : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - Methamorphose30 : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - DeniseSnowWhite : RT @manunonema: 'Auri ma sei incinta? 'Mamma chiedilo a Signorini.' 'Lui dice di no!' 'Ecco allora no.' AURORA RAMAZZOTTI CHE NEL SUO SOLI… -