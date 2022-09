Aurora Ramazzotti è incinta | la conferma sui social Il video con Goffredo Cerza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Smentite negli anni, indiscrezioni, poi le foto pubblicate sul settimanale Chi. Prima del test di gravidanza acquistato in Sardegna, poi del ‘pancino’. E il silenzio dei protagonisti, di, figlia di Eros e Michelle Hunziker, e del compagno romano. Ora, però, sono proprio loro ad aver rotto quel muro e are la gravidanza:. E questa volta lo è davvero. Ildisu Instagramsui, dove è seguitissima, ha pubblicato undivertente. E ha ripercorso tutte quelle volte in cui sui giornali era finita per ...