Aurora Ramazzotti è incinta | gravidanza confermata | la frecciatina a Signorini – VIDEO

(Di venerdì 23 settembre 2022) Con un divertentissimopostato sui social,ha confermato di esseredel suo primo figlio, dopo la soffiata condivisa tra le pagine di Chi Magazine che annunciavano laDopo la paparazzata disi era limitata a trincerarsi dietro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

stephsmarie : Aurora Ramazzotti è incinta. Il primo figlio e non ha potuto comunicarlo decentemente grazie ad Alfonso signorini. Io sarei nera. - polemicizzando : Non sono attualmente una grande fan di aurora ramazzotti, ma faceva molti video così un tempo , tanti anni fa e que… - dobrevsunicorns : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza - RegalinoV : Aurora Ramazzotti è incinta, arriva la conferma con un video: “Non era il momento di dirlo” - Mawiima : Iconico l'annuncio di Aurora Ramazzotti ?? gli affamati di gossip potrebbero mordersi la lingua prima di spiattella… -

Un video (e che video) per annunciare la notizia che già circolava da giorni:è incinta. E' stata proprio lei a rompere il silenzio sui social postando una clip in cui, in maniera auto - ironica, dichiara la sua gravidanza. Nel video la figlia di Michelle e ...è incinta . La conferma ufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram . Con l'ironia che la contraddistingue, l'...Aurora Ramazzotti è incinta. La showgirl conferma la gravidanza su Instagram: chi è il padre, che compare nel video. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventano nonni dopo la prima canzone di Auror ...Aurora Ramazzotti ufficializza la gravidanza con un video pubblicato su Instagram: lei e Goffredo Cerza aspettano un bambino.