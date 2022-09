Aurora Ramazzotti confessa: “Sì, sono incinta”, (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo i numerosi gossip che negli ultimi anni hanno accennato ad una presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti oggi arriva la conferma ufficiale lei e Goffredo Cerza aspettano un bambino. L’annuncio lo ha dato la stessa Ramazzotti con un video ironico pubblicato su Instagram. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene.”- scrive Aurora Rmazzotti sui social. A dare per primo l’allarme era stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Durante l’estate era trapelata l’indiscrezione che Aurora e la mamma, Michelle Hunziker, fossero andate in una farmacia in Sardegna per comprare un test di ... Leggi su zon (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo i numerosi gossip che negli ultimi anni hanno accennato ad una presunta gravidanza dioggi arriva la conferma ufficiale lei e Goffredo Cerza aspettano un bambino. L’annuncio lo ha dato la stessacon un video ironico pubblicato su Instagram. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene.”- scriveRmazzotti sui social. A dare per primo l’allarme era stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Durante l’estate era trapelata l’indiscrezione chee la mamma, Michelle Hunziker, fossero andate in una farmacia in Sardegna per comprare un test di ...

Luca_zone : RT @perchetendenza: 'Aurora Ramazzotti': Perché ha reso noto di essere incinta - iamartinasc : RT @manunonema: 'Auri ma sei incinta? 'Mamma chiedilo a Signorini.' 'Lui dice di no!' 'Ecco allora no.' AURORA RAMAZZOTTI CHE NEL SUO SOLI… - ManuR__03 : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - ManuR__03 : RT @manunonema: 'Auri ma sei incinta? 'Mamma chiedilo a Signorini.' 'Lui dice di no!' 'Ecco allora no.' AURORA RAMAZZOTTI CHE NEL SUO SOLI… - ManuR__03 : RT @ex_hausted_: Aurora Ramazzotti in tutta la sua iconicità che annuncia la sua gravidanza?? Quest* bambin* crescerà circondato da un amor… -