Aurora Ramazzotti conferma: «Sono incinta» (Di venerdì 23 settembre 2022) Con un esilarante video su Instagram, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker svela ufficialmente la gravidanza Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 settembre 2022) Con un esilarante video su Instagram, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker svela ufficialmente la gravidanza

msfabiola_ : La non smentita di Aurora Ramazzotti era già una conferma, comunque auguri infiniti per questa nuova vita. Avrà gen… - ciaoamoroso : L'annuncio di Aurora Ramazzotti della sua gravidanza è semplice iconico???? - callitwhatulike : Ma quindi aurora ramazzotti è davvero incinta - GhostdogRunner : Aurora Ramazzotti in tendenza : l'ha perso un' altra volta ?!?! - ilVesuvio2 : Stamattina in tendenza qui su twitter Pino Insegno, Vanna Marchi, Pamela Prati ed Aurora Ramazzotti... Più che anda… -