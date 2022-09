Aurora Ramazzotti conferma: “Sì, sono incinta”. L’annuncio con un video ironico (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo tante indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale. Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta un bambino dal compagno Goffredo Cerza. I due hanno deciso di annunciarlo con un video ironico pubblicato sui loro profili Instagram, dove sono andati a ripercorrere a tappe tutte le notizie fake uscite negli anni circa una presunta gravidanza dal 2016 ad oggi. Il movie social inizia con nonna Michelle che chiede alla figlia informazioni circa la presunta gravidanza. Un “Love Bugs” riadattato ai giorni nostri dove per ogni anno viene mostrato un titolo pubblicato circa una presunta gravidanza di Aurora. Nei frame infatti è visibile la ragazza cantare sul suo letto in pose diverse smentendo sempre le varie voci uscite negli anni. A corredo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo tante indiscrezioni, è arrivata laufficiale., aspetta un bambino dal compagno Goffredo Cerza. I due hanno deciso di annunciarlo con unpubblicato sui loro profili Instagram, doveandati a ripercorrere a tappe tutte le notizie fake uscite negli anni circa una presunta gravidanza dal 2016 ad oggi. Il movie social inizia con nonna Michelle che chiede alla figlia informazioni circa la presunta gravidanza. Un “Love Bugs” riadattato ai giorni nostri dove per ogni anno viene mostrato un titolo pubblicato circa una presunta gravidanza di. Nei frame infatti è visibile la ragazza cantare sul suo letto in pose diverse smentendo sempre le varie voci uscite negli anni. A corredo del ...

