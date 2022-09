Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza: «Sono incinta, guarda che tette enormi». Il video con Goffredo Cerza (Di venerdì 23 settembre 2022) Aurora Ramazzotti è incinta. La conferma ufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram. Con l’ironia che la contraddistingue, l’influencer insieme al compagno Goffredo Cerza annuncia il lieto evento a modo suo. Tutto comincia nel 2016: fu allora che il gossip le attribuì per la prima volta una gravidanza. Da lì altre ne Sono seguite, persino in contemporanea alla mamma Michelle Hunziker, ma solo stavolta ci siamo davvero. «Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!», scrive su Instagram nel post in cui annuncia che avrà un ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 23 settembre 2022). Laufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso unpubblicato su Instagram. Con l’ironia che la contraddistingue, l’influencer insieme al compagnoannuncia il lieto evento a modo suo. Tutto comincia nel 2016: fu allora che il gossip le attribuì per la prima volta una. Da lì altre neseguite, persino in contemporanea alla mamma Michelle Hunziker, ma solo stavolta ci siamo davvero. «Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!», scrive su Instagram nel post in cui annuncia che avrà un ...

