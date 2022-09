Attore Gomorra “sfrattato” da clan, domiciliari lontano da Napoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha preferito lasciare Napoli l’ex Attore di Gomorra che, con la madre, è stato “sfrattato” dalla casa dove aveva sempre vissuto per mano di un clan di Scampia che li ha messi alla porta nel luglio del 2021. All’epoca era ai domiciliari con l’accusa di spaccio e dopo le violenze subìte per un grammo di cocaina non pagato, ha preferito fornire all’autorità giudiziaria un domicilio lontano dalla città dov’è nato per timore di ritorsioni. Secondo quanto emerge dall’ordinanza con la quale il gip di Napoli Linda D’Ancona ha disposto due misure cautelari nei confronti dei due “ufficiali giudiziari della camorra” Leopoldo Marino e Carmine Landolfi, arrestati ieri dai carabinieri con l’accusa di estorsione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha preferito lasciarel’exdiche, con la madre, è stato “” dalla casa dove aveva sempre vissuto per mano di undi Scampia che li ha messi alla porta nel luglio del 2021. All’epoca era aicon l’accusa di spaccio e dopo le violenze subìte per un grammo di cocaina non pagato, ha preferito fornire all’autorità giudiziaria un domiciliodalla città dov’è nato per timore di ritorsioni. Secondo quanto emerge dall’ordinanza con la quale il gip diLinda D’Ancona ha disposto due misure cautelari nei confronti dei due “ufficiali giudiziari della camorra” Leopoldo Marino e Carmine Landolfi, arrestati ieri dai carabinieri con l’accusa di estorsione ...

