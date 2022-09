Attilio Romita furioso per il poco spazio in puntata | lo sfogo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Lodinel postIeri sera su Canale 5 abbiamo assistito al secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 7, in cui hanno fatto il loro ingresso nuovi vipponi. Non è mancato, nel corso della serata, anche un ampiodedicato alle prime dinamiche, simpatie e antipatie che sono L'articolo proviene da Novella 2000.

tuttopuntotv : Giucas Casella risponde alle offese di Attilio Romita: “Cattiveria gratuita” #gfvip #gfvip7 #GiucasCasella… - infoitcultura : Attilio Romita contro Alfonso Signorini: “Ha deciso di farmi fuori” - hug_me_jd : RT @koala_targaryen: al gioco del trono o vinci o muori ~ attilio romita #gfvip #romiters - panevinoeansia : RT @koala_targaryen: al gioco del trono o vinci o muori ~ attilio romita #gfvip #romiters - slav34brit : RT @koala_targaryen: al gioco del trono o vinci o muori ~ attilio romita #gfvip #romiters -

contro Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2022si lascia andare a dichiarazioni roventi contro Alfonso Signorini. Tutto è accaduto nella notte quando i vipponi si ...è su tutte le furie. Il giornalista è nerissimo con Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip per non essere mai stato preso in considerazione per tutta la durata della ...Nella giornata di mercoledì 21 settembre su Prime Video è uscita Prisma. Il protagonista, l'attore 22enne Mattia Carrano, prima di approdare sul set di Prima è comparso anche in Skam Italia. Il ventid ...Attilio Romita sembra una scheggia impazzita nella casa del Grande Fratello Vip e non risparmia parole di fuoco contro Alfonso Signorini.