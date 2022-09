Attacco informatico in Portogallo | violati i dati personali del presidente Rebelo de Sousa

(Di venerdì 23 settembre 2022) Idelportoghese Marcelodesono statidurante l’di Ragnar Locker alla compagnia aerea di bandiera nazionale Tap.deha detto di aver immediatamente preso precauzioni riguardo al suo indirizzo e-mail, che era l’unico dettaglio non generalmente noto, poiché il suo nome completo, data di nascita e indirizzo sono tutti di dominio pubblico. A fine agosto, Ragnar Locker ha affermato di aver ottenutodai server di Tap. Lunedì, il gruppo hacker si è vantato di aver pubblicato i dettaglidi un milione e mezzo di clienti Tap sul dark web e ha criticato la compagnia aerea per il suo mancato rispetto ...

SergioZ01 : RT @sonoclaudio: 'Siamo devastati nello scoprire che siamo stati soggetti a un #attacco #informatico che ha portato alla divulgazione delle… - DarioMassi : #MFAFatigue è una tattica di ingegneria sociale che permette di accedere all'account, dopo aver inviato numerose ri… - sonoclaudio : 'Siamo devastati nello scoprire che siamo stati soggetti a un #attacco #informatico che ha portato alla divulgazion… - iCrewPlay : 2K subisce un grosso attacco informatico - iCrewPlay : 2K subisce un grosso attacco informatico -

Gli esperti di Symantec hanno scoperto un nuovo tool usato dai cybercriminali per esfiltrare i dati durante un. La gang sfrutta inoltre un malware specifico per rubare le credenziali salvate ...Blocca i tentativi di phishing con Norton 360 Premiumphishing con Smart Links L'più recente è stato scoperto in Slovacchia, ma la tattica può essere estesa facilmente ad altri paesi. ...I dati personali del presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa sono stati violati durante l’attacco informatico di Ragnar Locker alla compagnia aerea di bandiera nazionale Tap. Rebelo de Sousa ha ...Il Presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha rivelato venerdì che i suoi dati personali sono trapelati a seguito di un attacco informatico alla compagnia aerea portoghese TAP nel ...