Atletica | Stano | “Voglio il bis Mondiale e Olimpico” Crippa | “E’ il momento della maratona”

Il campione Olimpico e Mondiale di marcia, Massimo Stano, nel corso del Festival dello Sport 2022 di Trento, si è detto desideroso di concedere il bis a Budapest 2022 e Parigi 2024: "Voglio riscattare presto la mezza delusione agli Europei di Monaco del mese scorso, cercando il bis ai Mondiali di Budapest 2023 in prospettiva Olimpiade di Parigi 2024". Presente all'evento anche il campione europeo dei 10.000 metri e bronzo europeo nei 5.000, Yeman Crippa: "Penso sia arrivato il momento per il mio debutto nella maratona".

