Atalanta, gli allenamenti riprenderanno martedì (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è attualmente decimata, a Zingonia, per via dei tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) L'di Gian Piero Gasperini è attualmente decimata, a Zingonia, per via dei tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali....

sscalcionapoli1 : Bianchi: “Napoli è nel mio cuore più dell’Atalanta, tra le due gli azzurri sono più tecnici”… - laViscontina : @PDUmorista E' in momenti come questi che manca Tiki Taka con @PIERPARDO. Sarebbero volati gli stracci! ??'Potremmo… - GianguidT : @pisto_gol Un metaverso in cui il campionato si legge dalla terza posizione. Napoli e Atalanta prime Napoli leader… - ProfidiAndrea : ?? #Fantacalcio, infortunio in Nazionale per #Koopmeiners: esce in barella Dopo 6' di #PoloniaOlanda, il centrocamp… - sportli26181512 : Atalanta, attenta a Scalvini: Manchester City e Atletico studiano il colpo: Come riportato dalla Gazzetta dello Spo… -