Atalanta, Demiral lascia il ritiro della Turchia. Differenziato per Djimsiti, Zapata e Zappacosta (Di venerdì 23 settembre 2022) Non arrivano buone notizie dalle Nazionali per l’Atalanta. Dopo il problema accusato da Teun Koopmeiners con l’Olanda, anche Merih Demiral ha subito un infortunio. Il difensore, infatti, è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Turchia dopo aver già saltato la partita di ieri sera contro il Lussemburgo. Nel frattempo la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, senza i nazionali, ha sostenuto l’ultimo allenamento della settimana presso il centro Bortolotti di Zingonia insieme ad alcuni giocatori della Primavera. Lavoro Differenziato per Berat Djimsiti, Duvan Zapata e Davide Zappacosta, mentre Juan Musso è ancora a riposo. I bergamaschi riprenderanno la loro preparazione in vista del match ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Non arrivano buone notizie dalle Nazionali per l’. Dopo il problema accusato da Teun Koopmeiners con l’Olanda, anche Merihha subito un infortunio. Il difensore, infatti, è stato costretto ad abbandonare ildopo aver già saltato la partita di ieri sera contro il Lussemburgo. Nel frattempo la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, senza i nazionali, ha sostenuto l’ultimo allenamentosettimana presso il centro Bortolotti di Zingonia insieme ad alcuni giocatoriPrimavera. Lavoroper Berat, Duvane Davide, mentre Juan Musso è ancora a riposo. I bergamaschi riprenderanno la loro preparazione in vista del match ...

