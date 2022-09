Assitol compie 50 anni | Rilanciare le filiere alimentari per far fronte alla crisi Ma il green deal è da rivedere

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 settembre 2022) Una superficie di quasi 3,5 milioni di ettari, più grande della Sicilia: è questo il territorio in più di cui avrebbe bisogno l’Italia per raggiungere l’autosufficienza nelle produzioni di cereali, zucchero e altre colture industriali ed evitare l’import. Il dato emerge dricerca “Il valore del settore agricolo nelle performance di filiera”, curata da Nomisma e promossa da, l’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, in occasione del suo cinquantesimoversario dnascita. “Per comprendere il passato e il presente – ha osservato Riccardo Cassetta, presidente di– ci è sembrato giusto partire dallo scenario agricolo in quei settori che ci vedono in prima linea da 50, con un occhio particolare all’evoluzione della spesa degli italiani”. La ricerca ha ...