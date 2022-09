Assegno straordinario fino a 7 anni: cos’è, a chi spetta, ultime novità Inps (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Messaggio Inps del 16 settembre 2022 numero 3401 recepisce la novità introdotta dal Milleproroghe 2021 in materia di estensione dell’Assegno straordinario da cinque a sette anni, riconosciuto al personale del credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. La prestazione, riconosciuta previa richiesta del datore di lavoro, è a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Scopo dell’Assegno, disciplinato dal Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 numero 83486, è garantire un sostegno economico ai lavoratori, in attesa di maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Messaggiodel 16 settembre 2022 numero 3401 recepisce laintrodotta dal Milleproroghe 2021 in materia di estensione dell’da cinque a sette, riconosciuto al personale del credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. La prestazione, riconosciuta previa richiesta del datore di lavoro, è a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Scopo dell’, disciplinato dal Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 numero 83486, è garantire un sostegno economico ai lavoratori, in attesa di maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o ...

