Ascolti Tv Analisi 22 settembre | “GfVip” vince ma ammoscia Del Debbio | che perde con Vespa e Formigli Chiude bene “Nudi per la vita” Altre Mediaset boom

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 settembre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 4,873 milioni e 26,3%. Su Rai1 “Reazione a catena” 4,167 milioni e 27,86% con la seconda parte. “Soliti Ignoti” 3,914 milioni e 19,42%. Tg5 delle 20.00 a 3,733 milioni e 15,67%.record: 12,12% nell’intera giornata e 14,1% in prima serata A pochi giorni dal voto di domenica 25, la serata di giovedì 22– televisivamente parlando – è stata molto caratterizzata dalla campagna elettorale. In prima serata Rai1 ha trasmesso uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno, tematicamente alle prese con gli approfondimenti di Rete4 (Dritto e Rovescio) e La7 (Piazzapulita) e, quindi, in termini più generali, con la seconda puntata del Grande Fratello Vip su Canale5. Nel menù complessivo hanno fatto la loro parte il docureality di Rai2, ...