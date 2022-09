Appendere la racchetta al chiodo non è uno sport per tutti

Leggi su agi

(Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Dalla fine di una storia molto si può capire di cosa è successo prima. Del valore che ha avuto una carriera e dell'intensità con cui è stata costruita e vissuta. Guardando il volto velato di una sempiterna tristezza di Bjorn Borg agli allenamenti londinesi per la Laver Cup in scena da domani nella O2 Arena con l'ultimo iconico match di Roger Federer (di doppio, al fianco di Nadal) si comprende perché l'orso svedese si fece da parte a soli 27 anni. heading to dinner with some friends @RafaelNadal @andy murray @DjokerNole pic.twitter.com/2oYR3hnGaZ — Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022 Era il 1984, Bjorn aveva perso l'ultimo match ufficiale l'anno prima contro Henri Leconte. Ma da mesi il suo volto e la sua concentrazione in campo tradivano quella nausea da tennis che poi sarebbe esplosa. E che si sarebbe mostrata non del tutto metabolizzata nemmeno sei anni ...