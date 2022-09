Annuncio Inter | “Ho rifiutato l’offerta”

(Di venerdì 23 settembre 2022) In attesa di tornare in campo per il big match contro la Roma, in casaarrivano dichiarazioni inaspettate: un nerazzurro esce allo scoperto La sosta per le nazionali sarà… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

mrmiriambutter : RT @4LEX4ND4N0V1C: ANDREA RANOCCHIA NELLO STAFF, @INTER LO VOGLIO DOMANI L'ANNUNCIO. - IMAntipatico : RT @4LEX4ND4N0V1C: ANDREA RANOCCHIA NELLO STAFF, @INTER LO VOGLIO DOMANI L'ANNUNCIO. - sBorrovic : RT @4LEX4ND4N0V1C: ANDREA RANOCCHIA NELLO STAFF, @INTER LO VOGLIO DOMANI L'ANNUNCIO. - nonvedogioie : RT @4LEX4ND4N0V1C: ANDREA RANOCCHIA NELLO STAFF, @INTER LO VOGLIO DOMANI L'ANNUNCIO. - eia58 : RT @4LEX4ND4N0V1C: ANDREA RANOCCHIA NELLO STAFF, @INTER LO VOGLIO DOMANI L'ANNUNCIO. -

Viene cercato dal Napoli , che vorrebbe farne il nuovo Higuain, ma resta all'dove però litiga ... E poi l'da parte di Wanda, ovviamente via social, dell'imminente separazione: "E' un ...Dopo l', a luglio, della separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti , un'altra coppia d'... Dopo due figlie, Francesca e Isabella, l'esperienza all', c'è stato il caso a Parigi con il ...(ANSA) - ROMA, 22 SET - Una decisione arrivata dopo una lunga riflessione. Andrea Ranocchia il giorno dopo la sua rescissione contrattuale con il Monza, decide di lasciare il calcio ...Non tornerò a giocare a calcio, non è quello che voglio“ Andrea Ranocchia si ritira dal calcio: "Non c'era più niente dentro di me. Ho riflettuto e visto che la società mi ha dato grande fiducia, ho r ...