Andrea Delogu vestita così al ristorante? "Non entri": si scatena il caos (Di venerdì 23 settembre 2022) Andrea Delogu su tutte le furie: la conduttrice ha raccontato ai suoi follower su TikTok di non essere riuscita a mangiare in una trattoria a Roma. Il motivo? Il suo abbigliamento, a quanto pare non giudicato all'altezza. "Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno", ha raccontato. Alla Delogu sarebbe stato detto che il ristorante era vuoto, anche se lei ha notato che "c'erano tre tavoli" occupati": "Mi dice che era pieno e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino". Dopo essere andata via, allora, ...

