Analisi del sangue | un braccialetto sostituirà la siringa | presentato il progetto dell’Università Federico II

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Grazie ai laboratori di Biosensing, nel giro di pochi anni non sarà più necessario effettuare prelievi delper le, ma basterà l’applicazione di un sempliceper misurare glicemia, elettroliti, sodio, potassio e bnp per lo scompenso cardiaco, con i dati che saranno trasmessi da remoto in tempo reale direttamente a una centrale operativa”. Lo ha affermato Antonio Cittadini, professore ordinario di Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze mediche traslazionaliII di Napoli, nell’ambito del convegno “Medicina Interna 4.0”, che ha riunito a Napoli 70 specialisti da tutta Italia. “Con il professor Paolo Netti e il Crib stiamo sviluppando allaII laboratori che utilizzano biosensori di ultimissima generazione attraverso ...

