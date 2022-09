Amichevoli: l’Iran batte l’Uruguay, Paraguay di misura sugli Emirati Arabi (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle ultime partite Amichevoli prima del Mondiale, nella cittadina austriaca Sankt Pollen, l’Iran batte a sorpresa l’Uruguay per 1-0 grazie alla rete di Taremi al 79?. Sempre in Austria, a Wiener Neustadt, il Paraguay vince con il minimo scarto contro gli Emirati Arabi grazie a una rete di Balbuena che firma l’1-0 all’85’. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle ultime partiteprima del Mondiale, nella cittadina austriaca Sankt Pollen,a sorpresaper 1-0 grazie alla rete di Taremi al 79?. Sempre in Austria, a Wiener Neustadt, ilvince con il minimo scarto contro gligrazie a una rete di Balbuena che firma l’1-0 all’85’. SportFace.

IlTorinista : RT @iltoroaddosso: Demba #Seck torna a vestire la maglia della Nazionale del #Senegal. L'attaccante del #Torino sarà chiamato ad affrontare… - iltoroaddosso : Demba #Seck torna a vestire la maglia della Nazionale del #Senegal. L'attaccante del #Torino sarà chiamato ad affro… - sportli26181512 : Convocati Uruguay: prima chiamata per Satriano, ci sono pure Viña, Olivera e Vecino: L'Uruguay ha diramato la lista… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ???? Seconda convocazione con il @FootballSenegal per Demba #Seck: l'attaccante è stato convocato per le amichevoli cont… - CorriereGranata : ???? Seconda convocazione con il @FootballSenegal per Demba #Seck: l'attaccante è stato convocato per le amichevoli c… -