Amichevoli 2022/23: Richarlison trascina il Brasile, 3-0 contro il Ghana (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Brasile vince l'amichevole contro il Ghana: termina 3-0 allo Stadio Océane. Il match viene sbloccato subito da Marquinhos che all'ottavo minuto stacca bene di testa su un cross perfetto messo in area da Raphinha. E' poi Richarlison a realizzare una doppietta e chiudere definitivamente i giochi. L'attaccante numero 9 va a segno prima al 28esimo su assist di Neymar, controllando bene il pallone sul limite dell'area e calciando dritto all'angolino basso di destra. Poi al 40esimo, ancora su assist del numero 10, insaccando di testa il definitivo 3-0. Secondo tempo giocato su ritmi più bassi, ma con continua gestione da parte dei brasiliani. SportFace.

