Alluvione nelle Marche | ritrovato il corpo di un bambino | potrebbe essere quello del piccolo Mattia

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - infoitinterno : Ritrovato il corpo di Mattia, il bambino disperso durante l'alluvione nelle Marche- Corriere - infoitinterno : Alluvione nelle Marche, trovato il corpo esanime del bimbo di 8 anni -

Il piccolo Mattia è la dodicesima vittima della violentache si è abbattuta in provincia di Ancona. Dodici vittime, si cerca ancora Brunella Dodici vittime accertate, mentre adesso si ...Ritrovato il corpo del piccolo Mattia , il bambino di 8 anni disperso nell'che ha colpito le Marche la scorsa settimana. Il bimbo era in braccio alla mamma quando la furia dell'acqua lo ha portato via non appena appena scesi dalla loro automobile a Castelleone di ...Il corpo del bambino, travolto insieme alla mamma, è stato individuato in un terreno in provincia di Ancona a 200 metri dalle sponde del fiume Nevola ...ANCONA – La Giunta regionale ha deliberato oggi la costituzione di un fondo straordinario di 4,2 milioni di euro per ...