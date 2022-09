Alluvione Marche, trovato dopo otto giorni il corpo del piccolo Mattia (Di venerdì 23 settembre 2022) È stato trovato dopo otto giorni di ricerche il corpo del piccolo Mattia Luconi, il bambino di otto anni di cui erano state perse le tracce nel corso dell'Alluvione che aveva investito diversi Comuni delle Marche. Il cadavere è stato individuato dai carabinieri in un terreno nel Comune di Trecastelli: era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione, per questo sarà necessario procedere al riconoscimento ufficiale attraverso l'esame del Dna. Il riconoscimento grazie alla maglietta A confermare che si tratti del piccolo Mattia sarebbe la maglietta che ancora indossava la sera del 15 settembre, quando è stato trascinato via dalla forza del fiume in piena che ha ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 settembre 2022) È statodi ricerche ildelLuconi, il bambino dianni di cui erano state perse le tracce nel corso dell'che aveva investito diversi Comuni delle. Il cadavere è stato individuato dai carabinieri in un terreno nel Comune di Trecastelli: era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione, per questo sarà necessario procedere al riconoscimento ufficiale attraverso l'esame del Dna. Il riconoscimento grazie alla maglietta A confermare che si tratti delsarebbe la maglietta che ancora indossava la sera del 15 settembre, quando è stato trascinato via dalla forza del fiume in piena che ha ...

