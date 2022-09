Alluvione Marche, ritrovato il corpo di Mattia (Di venerdì 23 settembre 2022) È stato trovato senza vita il corpo del piccolo Mattia, il bambino di 8 anni scomparso dopo l’Alluvione che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre. Il cadavere è stato trovato in un campo a Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona. A segnalarlo sarebbe stato il proprietario del terreno, che si trova a circa 17 km da Pianello di Ostra, lungo il fiume Nevole. Il corpo del bambino sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. La procura ha disposto l’esame del Dna e l’autopsia per l’identificazione. Pochi giorni fa lo zainetto di Mattia Luconi era stato restituito dal fango che ha inondato il paese a 8 km da dove era stata ritrovata l’automobile della madre, sopravvissuta al nubifragio. Poi è stata la volta delle scarpette da tennis, scoperte dai soccorritori ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) È stato trovato senza vita ildel piccolo, il bambino di 8 anni scomparso dopo l’che ha colpito lelo scorso 15 settembre. Il cadavere è stato trovato in un campo a Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona. A segnalarlo sarebbe stato il proprietario del terreno, che si trova a circa 17 km da Pianello di Ostra, lungo il fiume Nevole. Ildel bambino sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. La procura ha disposto l’esame del Dna e l’autopsia per l’identificazione. Pochi giorni fa lo zainetto diLuconi era stato restituito dal fango che ha inondato il paese a 8 km da dove era stata ritrovata l’automobile della madre, sopravvissuta al nubifragio. Poi è stata la volta delle scarpette da tennis, scoperte dai soccorritori ...

