Alluvione Marche, ritrovato il corpo del piccolo Mattia (Di venerdì 23 settembre 2022) "Ormai le speranze sono finite". Lo ha detto all'ANSA Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nell'Alluvione del 15 settembre, il cui corpo è stato rinvenuto in un campo nel ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) "Ormai le speranze sono finite". Lo ha detto all'ANSA Tiziano Luconi, il padre del, 8 anni, disperso nell'del 15 settembre, il cuiè stato rinvenuto in un campo nel ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - rtl1025 : ? Marche, è stato trovato il corpo del piccolo #MattiaLuconi, 8 anni, disperso dopo che l'#alluvione del 15 settemb… - RaiNews : Ritrovato il corpo di Mattia, il bimbo di otto anni scomparso durante l'alluvione nelle Marche - VerdeVetriolo : RT @francotaratufo2: #MentitoreSeriale #RenziFaiSchifo #Coso sbotta col Fatto: “Mentite, i 45 milioni per le Marche c’erano”. Ecco cosa h… - AndreaPellicani : RT @francotaratufo2: #MentitoreSeriale #RenziFaiSchifo #Coso sbotta col Fatto: “Mentite, i 45 milioni per le Marche c’erano”. Ecco cosa h… -