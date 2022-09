(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Ildi un bambino, verosimilmente quello del piccolo Mattia di 8 anninell’delle, è statodai carabinieri nel corso delle ricerche partite subito dopo la bomba d’acqua che ha colpito molti paesi marchigiani giovedì scorso. A quanto si apprende, non c’è ancora l’ufficialità visto che sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del piccolo. Ilè statoin zona Trecastelli (Ancona). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - RaiNews : Ritrovato il corpo di Mattia, il bimbo di otto anni scomparso durante l'alluvione nelle Marche - Agenzia_Ansa : Imbrattata la sede della Regione Marche ad Ancona con il fango dell'alluvione. E' la protesta, durante una manifest… - fisco24_info : Alluvione Marche, ritrovato il corpo del bimbo disperso: (Adnkronos) - Si attendono gli accertamenti medico-legali,… - nic_frigo : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'allarme… -

Il test del Dna confermerà se si tratta o meno del piccolo Mattia Luconi di 8 anni, scomparso giovedì scorso dopo l'che ha colpito leRischiolampo su Liguria, Emilia occidentale e in serata/nottata su coste venete e Friuli ... Allerta gialla in Toscana, Umbria e. Sud e Sicilia Molte nubi e isolati piovaschi in ...(Adnkronos) – Il corpo di un bambino, verosimilmente quello del piccolo Mattia di 8 anni disperso nell’alluvione delle Marche, è stato ritrovato dai carabinieri nel corso delle ricerche partite subito ...Dopo 8 giorni di ricerche è stato rinvenuto il corpo del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dopo l'alluvione che ha sconvolto le Marche. Il cadavere è ...