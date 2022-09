Alluvione Marche: ritrovato dopo 8 giorni il corpo senza vita del piccolo Mattia (Di venerdì 23 settembre 2022) Il corpo di un bambino, verosimilmente Mattia Luconi di 8 anni disperso nell’Alluvione delle Marche, è stato ritrovato dai carabinieri nel corso delle ricerche partite subito dopo la bomba d’acqua che ha colpito molti paesi marchigiani giovedì scorso. A quanto si apprende, non c’è ancora l’ufficialità visto che sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del piccolo. Il corpo è stato ritrovato in zona Trecastelli (Ancona): era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione, per questo sarà necessario il riconoscimento ufficiale attraverso l’esame del Dna. Alluvione Marche, ritrovato il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildi un bambino, verosimilmenteLuconi di 8 anni disperso nell’delle, è statodai carabinieri nel corso delle ricerche partite subitola bomba d’acqua che ha colpito molti paesi marchigiani giovedì scorso. A quanto si apprende, non c’è ancora l’ufficialità visto che sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del. Ilè statoin zona Trecastelli (Ancona): era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione, per questo sarà necessario il riconoscimento ufficiale attraverso l’esame del Dna.il ...

