Alle elezioni voterò scheda bianca: non mi fido di nessuno. Soprattutto sulla scuola (Di venerdì 23 settembre 2022) E arrivarono le elezioni. Naturalmente anticipate. Fantozzi che sentiva molto quel suo diritto-dovere di cittadino partecipò come sempre nell’incertezza, nell’indecisione e nella paura di sbagliare, ancora una volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall’estrema destra all’estrema sinistra… Poi si dette malato e si chiuse in casa nella stanza della televisione… A differenza del protagonista del “Fantozzi subisce ancora” girato da Neri Parenti ed uscito nelle sale nel 1983, non ho paura di sbagliare ancora una volta. E non ho alcuna indecisione. Né incertezza. Tantomeno paura di sbagliare. Non ho avuto bisogno di darmi malato per rimanere a casa a vedere ogni sorta di programma politico, in tv. Ho ascoltato quel che ho potuto. In compenso mi sono regolarmente informato su quel, tantissimo, che si diceva e quel pochissimo che si faceva. Soprattutto, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) E arrivarono le. Naturalmente anticipate. Fantozzi che sentiva molto quel suo diritto-dovere di cittadino partecipò come sempre nell’incertezza, nell’indecisione e nella paura di sbagliare, ancora una volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall’estrema destra all’estrema sinistra… Poi si dette malato e si chiuse in casa nella stanza della televisione… A differenza del protagonista del “Fantozzi subisce ancora” girato da Neri Parenti ed uscito nelle sale nel 1983, non ho paura di sbagliare ancora una volta. E non ho alcuna indecisione. Né incertezza. Tantomeno paura di sbagliare. Non ho avuto bisogno di darmi malato per rimanere a casa a vedere ogni sorta di programma politico, in tv. Ho ascoltato quel che ho potuto. In compenso mi sono regolarmente informato su quel, tantissimo, che si diceva e quel pochissimo che si faceva., ho ...

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - CarloCalenda : Elezioni 2022 - rispondo alle vostre domande - fanpage : Barbara Mirabella, candidata alle elezioni regionali in Sicilia nella lista di Fratelli d’Italia ed ex assessore co… - mattiafonzi : RT @openpolis: Abbiamo analizzato tutti gli incarichi politici precedenti dei quasi 5mila candidati alle elezioni di domenica 25. I ruoli a… - madmakko : non capire una mazza di quello che è accaduto alle elezioni municipali di #Verona, in un titolo: -