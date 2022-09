BlargMyShnoople : Bought a green Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio! - vivereitalia : Alfa Romeo Giulia indossa la livrea della Polizia di Stato - ricardo_bia : RT @NetoDemetriou: Henri Pescarolo e Andrea de Adamich, Alfa Romeo T33, 1000 km de Spa-Francorchamps de 1971. Foto: GP Library. https://t.c… - Italpress : Alfa Romeo Giulia indossa la livrea della Polizia di Stato - Italpress : Alfa Romeo Giulia indossa la livrea della Polizia di Stato -

TORINO - Il sodalizio trae la Polizia di Stato si fa sempre più solido con la nuova fornitura diGiulia in livrea bianco - azzurra. La berlina del Biscione, assegnata agli Uffici prevenzione generale e ...L'rafforza i suoi legami la Polizia di Stato grazie a nuova fornitura di Giulia per gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico. In particolare, saranno 450 i mezzi che entro la fine ...Alfa Romeo Giulia della Polizia di Stato: 450 nuove volanti a disposizione delle questure per il controllo del territorio.TORINO (ITALPRESS) - Il sodalizio tra Alfa Romeo e la Polizia di Stato si fa sempre più solido con la nuova fornitura di Alfa Romeo Giulia in livrea bianc ...