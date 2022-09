Alfa Romeo Giulia indossa la livrea della Polizia di Stato

(Di venerdì 23 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Il sodalizio trae ladisi fa sempre più solido con la nuova fornitura diinbianco-azzurra. La berlina del Biscione, assegnata agli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) è destinata a svolgere il servizio di volante e garantirà il controllo del territorio in tutte le province italiane. Saranno 450 i mezzi che entro la fine dell’anno arricchiranno il parco auto delle questure italiane, entrando a far partefamiglia delle “pantere” che hanno scritto la storiadie del nostro Paese. Lenuova fornitura sono dotate del ...

Onore, disciplina, amor di patria. Valori comuni, sodalizio naturale. Con una nuova maxi fornitura di Giulia, si rafforza il legame tra e Polizia di Stato. Nella classica livrea bianco - azzurra, la berlina del Biscione sarà assegnata agli Uffici prevenzione generale e ...