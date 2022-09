Alfa Romeo Giulia - In arrivo 450 esemplari per la Polizia di Stato (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Alfa Romeo rafforza i suoi legami la Polizia di Stato grazie a nuova fornitura di Giulia per gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico. In particolare, saranno 450 i mezzi che entro la fine dell'anno arricchiranno il parco auto delle questure italiane, entrando a far parte della famiglia delle pantere che hanno scritto la storia della Polizia di Stato. Le Giulia della nuova fornitura sono dotate del 2.0 turbobenzina da 200 cavalli con cambio automatico a 8 rapporti. Un legame storico. Il sodalizio tra la Polizia di Stato e l'Alfa Romeo è iniziato oltre settant'anni fa. La prima Pantera è un'Alfa Romeo 1900 del 1952 in grado di erogare 100 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 settembre 2022) L'rafforza i suoi legami ladigrazie a nuova fornitura diper gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico. In particolare, saranno 450 i mezzi che entro la fine dell'anno arricchiranno il parco auto delle questure italiane, entrando a far parte della famiglia delle pantere che hanno scritto la storia delladi. Ledella nuova fornitura sono dotate del 2.0 turbobenzina da 200 cavalli con cambio automatico a 8 rapporti. Un legame storico. Il sodalizio tra ladie l'è iniziato oltre settant'anni fa. La prima Pantera è un'1900 del 1952 in grado di erogare 100 ...

BlargMyShnoople : Bought a green Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio! - jermann_kurt : RT @NetoDemetriou: Antonio Ascari, Enzo Ferrari e Alberto Ascari, Alfa Romeo P2, em 1925. Via Museo Storico Alfa Romeo. - SDSNeto : RT @SDSNeto: Autodelta: Alfa Romeo Racing 1963-1983, de Maurizio Tabucchi. #livros #books - SDSNeto : RT @NetoDemetriou: Antonio Ascari, Enzo Ferrari e Alberto Ascari, Alfa Romeo P2, em 1925. Via Museo Storico Alfa Romeo. - SDSNeto : RT @NetoDemetriou: Antonio Ascari, Alfa Romeo P2, Spa, 1925. Via F1 Old and New (Facebook). -