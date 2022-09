Alfa Romeo Giulia | entro fine anno 450 esemplari alla Polizia di Stato

(Di venerdì 23 settembre 2022) La collaborazione tradiva avanti da oltre 70 anni, e non accenna ad interrompersi visto che 450distper vestire l’uniforme. Come molti ricorder, tra le volanti della PS si possonoverare diversi modelli ormai entrati nell’immaginario collettivo. Nel comunicato di Stellantis si legge infatti che “La prima Pantera è un’1900 del 1952, seguita dal 1955 dscattante Giulietta T.I., per arrivarenella motorizzazione da 1600 centimetri cubi che sviluppava una potenza di 92 cavalli. Nella livrea grigio-verde divenne un’icona italiana, protagonista di molti film polizieschi ...

Onore, disciplina, amor di patria. Valori comuni, sodalizio naturale. Con una nuova maxi fornitura diGiulia , si rafforza il legame trae Polizia di Stato . Nella classica livrea bianco - azzurra , la berlina del Biscione sarà assegnata agli Uffici prevenzione generale e ...Come dichiarato dal numero uno di ANGLAT, Roberto, il proposito è quello di istituire un punto di riferimento tecnico e specialistico per qualsiasi ente, le associazioni di categoria, le ...Alfa Romeo Giulia della Polizia di Stato: 450 nuove volanti a disposizione delle questure per il controllo del territorio.TORINO (ITALPRESS) - Il sodalizio tra Alfa Romeo e la Polizia di Stato si fa sempre più solido con la nuova fornitura di Alfa Romeo Giulia in livrea bianc ...